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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يهاجم مواقع المليشيا الحوثية بالضالع ويكبدها خسائر بشرية الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 شنت قوات الجيش الوطني، الإثنين، هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي شرقي مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، وكبدتها خسائر بشرية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن هجوم الجيش استهدف مواقع المليشيا بمنطقة "سيلة رهادة" شرقي مديرية الحشاء جنوبي المحافظة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة ستة من عناصر المليشيا الحوثية. كما أحبطت قوات الجيش تسللًا للمليشيا الحوثية باتجاه مناطق "الحرة" و"الساحلة" و"المشاريع" شمال غربي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار باتجاه "حبيل السماعي" غربي مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

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