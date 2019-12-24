متحدث القوات المسلحة يصدر اعلان بشأن القوة الصاروخية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، الإثنين عن فتح حسابات بنكية في البنك المركزي اليمني لدعم القوة الصاروخية. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة في تصريح إعلامي أن فتح الحسابات تأتي استجابة للمطالبات والتفاعل الشعبي من قبل المواطنين حيث تم فتح حسابات بنكية لدعم القوة الصاروخية عبر البنك المركزي اليمني وذلك عبر الحسابات التالية:

حساب رقم ( 10262 – 1126 ) بالريال اليمني

حساب رقم (1018 – 10262 01 – ) بالدولار الامريكي

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