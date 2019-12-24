شكرا لمتابعة خبر عن معين عبدالملك : يستدعي محافظ جنوبي موال لـ”المجلس الانتقالي“ ويصدر توجيهات صارمة (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مهاجمة الامارات وتوعدها.. وزير الدفاع ”المقدشي“ يترأس اجتماعا لقيادة ”التوجيه المعنوي“ ويوجه دعوة لوسائل الإعلام لمساندة الجيش .. هل ثمة معركة قادمة للخلاص من المليشيات الكويت تمنع دخول يمني أراضيها بسبب صدام حسين وهذا ماحدث الحوثيون : يصفون قيادي من العيار الثقيل وشيخ قبلي يتمرد على الحوثيين ويحشد أتباعه للمواجهة أسماء وتفاصيل حصرية وزير الخارجية يكشف موعد عودة الرئيس هادي الى العاصمة عدن

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