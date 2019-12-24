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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..سعودية تعلن وبكل جرأة إصابتها بالإيدز عن طريق "العلاقة" وتكشف عن الشخص الذي خدعها ونقل لها العدوى وكيف نال عقاب مزلزل ( فيديو جرئ )

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