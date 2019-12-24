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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من قبائل الطوق ولا من طائرات التحالف..مهدي المشاط ومحمد الحوثي يجن جنونهم بعد تلقيهم ضربة ساحقة اربكت كل حساباتهم من جهة لم تخطر على بالهم ابدا

2019/12/24 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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