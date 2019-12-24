تعز: الجيش يتصدى لثاني هجوم حوثي خلال 24 ساعة غربي المدينة تعز: يمن شباب نت الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 - 11:34 مساءً [ مقاتلون من قوات الجيش في جبل هان بمدينة تعز 30 اكتوبر 2017 (حسام القليعة) ] دارت معارك عنيفة مساء اليوم الإثنين، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري لـ" يمن شباب نت" إن " عناصر مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني محيط جبل هان ومنطقة الصياحي غرب المدينة واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة".



وأفاد المصدر "أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة".



ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمالي غرب المدينة.



وما بين الحين والأخر تهاجم مليشيا الحوثي مواقع متفرقة من جبهات محافظة تعز بغية استعادة مواقع خسرتها خلال الأشهر الماضية إلا أن قوات الجيش تعلن التصدي لتلك الهجمات.

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