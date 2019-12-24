مأرب: تشييع جثمان قائد الشرطة العسكرية "قعشة" ومرافقية بحضور قيادات عسكرية

شُيّع اليوم الإثنين، بمدينة مأرب جثمان قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد عيبان قعشة وثلاثة من مرافقيه، الذين قتلوا السبت الماضي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.



وكان في مقدمة موكب التشييع المهيب، رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، وعددًا من القادة العسكريين وجموع من الجنود والمواطنين.



وقال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبي "أن قعشة كان مثالاً للضابط الشجاع المقدام والمخلص لقسمه العسكري الوفي لدينه ووطنه وقضيته العادلة، والذي لم يتوان لحظة واحدة في الدفاع عن مبادئ ومكتسبات الثورة والجمهورية".



وقتل قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد عيبان قعشة، بانفجار عبوة ناسفة في خط مارب - فرضة نهم، زرعتها ميلشيات الحوثي الانقلابية. بحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبرنت". ولم ترد تفاصيل إضافية عن الحادثة.

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