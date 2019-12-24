تقرير حقوقي: الحوثيون قتلوا 31 مواطناً في ست محافظات خلال شهر واحد

رصد تقرير حقوقي 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر نوفمبر الماضي في ست محافظات يمنية.



وتوزعت الانتهاكات في ست محافظات هي تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف، بحسب تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية.



وقال التقرير "تم رصد «31 حالة قتل» بينهم ستة أطفال، وامرأة «24حالة إصابة» وتوزعت بين القصف الهيستري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات".



وأضاف "أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت «89 حالة» اختطاف واخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين وتصدرت محافظة إب حالات الاختطاف التي طالت المختلف الفئات العمرية، تليها محافظة الضالع، ومن ثم محافظات ذمار صنعاء البيضاء".



ورصد التقرير «39 حالة اعتداء» قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وتوثيق 27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين بالإضافة ورصد تضرر تسع مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها مليشيات الحوثي.



وأغلقت ميلشيات الحوثي 36 محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب بسبب رفض مالكي المحالات على دفع إتاوات مالية فرضتها مليشيات الحوثي تحت مسمى دعم المولد النبوي، وقاموا بإغلاق ثلاثة مساجد.



ووثق التقرير 36 انتهاكاً حوثياً طال المنشأة التعليمية والتربويين توزعت بين إغلاق تسع مدارس خاصة وفصل 27 تربوياً بشكل تعسفي وغير قانوني.