بالصور.. محافظ حضرموت يلتقي شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، الاثنين، برئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد صالح المعاري، وضباط وأفراد شعبة التوجيه المعنوي بقيادة العسكرية الثانية.



وتم خلال اللقاء مناقشة خطة الشعبة في العام الجديد 2020م، بما يمضن تحسين أداء الشعبة، وعكس أنشطة المنطقة العسكرية الثانية، والمهام الوطنية التي تقوم بها لحفظ الأمن والاستقرار بمديريات ساحل حضرموت.

واستعراض العميد "المعاري" أهم الأعمال التي قامت بها الشعبة، والتي اسهمت بها ضمن نشاطات المنطقة العسكرية الثانية، ودورها التوعوي في رفع الروح المعنوية للمقاتلين، والتعريف بمهامهم الوطنية الجسورة في حفظ أمن أهلهم والدفاع عن تراب وطنهم الغالي .

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ووجه القائد "البحسني" برفع الدور المعنوي، والاهتمام بتوعية الجنود، ورفع المستوى التثقيفي.

ورفع رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد "المعاري" خالص الشكر للقائد "البحسني" لمتابعته الحثيثة، واهتمامه بشعبة التوجية المعنوي، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.

حضر اللقاء الناطق بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ملازم ثاني هشام كرامه الجابري.