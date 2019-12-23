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مناقشة عدد من الترتيبات لاقامة مشروع التوسعة في جمرك شحن بالمهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

مناقشة عدد من الترتيبات لاقامة مشروع التوسعة في جمرك شحن بالمهرة

الخليج 365 - المهرة

ناقش اجتماع ضم وكيل المحافظة لشوؤن الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت  ومدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت وقائد حرس حدود محافظة المهرة العميد ركن كامل زعبنوت والشيخ احمد سهيل زعبنوت مع ممثلي شركة سليماني اخوان حول مستجدات مشروع التوسعة في جمرك شحن الدولي .

 

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وخلال الاجتماع الذي ضم عدد من المشائخ والاعيان في المديرية اكد الجميع الاستعداد التام لانطلاق مشروع التوسعة واصلاح عدد من الترميمات في الجمرك .. موكدين تظافر مشائخ واعيان قبيلة زعبنوت مع الاجهزة الامنية لحفظ الامن والاستقرار في المنفذ ومن اي عراقيل من شانها ان تعيق سير عمل المشروع .

 

من جانبة ابدى ممثلي شركة سليماني اخوان عن عظيم شركهم لكل التسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بمديرية شحن ومشائخ واعيان المديرية لاقامة المشروع الحيوي الهام الذي يهدف الى تحسين عمل الجمرك والارتقاء في سير العمل فيه.

 

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