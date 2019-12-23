- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العبادي يعلق على وفاة يسلم حبتور في سجون الإخوان بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
علق عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الدكتور عمر باعباد، ، على وفاة المواطن الشبواني يسلم صالح بن حبتور، في سجون مليشيات الإخوان التابعة للشرعية بمحافظة شبوة.
وكتب العبادي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "وحوش بمعني الكلمة لا أخلاق ولا دين ولا أنسانية وضع مواطن داخل حاوية لأنه من أبناء هذه الأرض الطاهرة أرض شبوةوتعذيبة حتي الموت المواطن يسلم صالح بن حبتور لن تستلم جثته من قبل أهله ولا من قبل ابناء الجنوب عامة تقديم الجناة مطلبنا تطهير شبوة من الاذناب".
وتابع: "أعلان النفير من قبل قبائل آل حبتور وشبوة عامة والجنوب وتطهير شبوة بسرعة نطالب المجلس الانتقالي الممثل الوحيد لشعب الجنوب اتخاذ الإجراءات بذلك ضد الارهابيين حزب الإصلاح وأغلاق هذا الحزب اللعين في ارض الجنوب شهيد بإذن الله يا ابن حبتور".
واختطفت مليشيا الإخوان، يسلم حبتور، وعلي محسن الجعب باعوضة، أمس الأحد، في جول الريدة، عاصمة مديرية ميفعة، واقتادتهما إلى أحد سجونها السرية.
وتعرض حبتور، بحسب مصادر محلية مطلعة، لمختلف صنوف وأساليب التعذيب الوحشي، بعد نفيه في التحقيقات انتسابه لقوات النخبة الشبوانية، ما دفع مليشيا بن عديو وعبدربه لعكب، إلى تعذيبه حتى فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر العبادي يعلق على وفاة يسلم حبتور في سجون الإخوان بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.