العبادي يعلق على وفاة يسلم حبتور في سجون الإخوان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

علق عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الدكتور عمر باعباد، ، على وفاة المواطن الشبواني يسلم صالح بن حبتور، في سجون مليشيات الإخوان التابعة للشرعية بمحافظة شبوة.



وكتب العبادي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "‏وحوش بمعني الكلمة لا أخلاق ولا دين ولا أنسانية وضع مواطن داخل حاوية لأنه من أبناء هذه الأرض الطاهرة أرض شبوةوتعذيبة حتي الموت المواطن يسلم صالح بن حبتور لن تستلم جثته من قبل أهله ولا من قبل ابناء الجنوب عامة تقديم الجناة مطلبنا تطهير شبوة من الاذناب".

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وتابع: "أعلان النفير من قبل قبائل آل حبتور وشبوة عامة والجنوب وتطهير شبوة بسرعة نطالب المجلس الانتقالي الممثل الوحيد لشعب الجنوب اتخاذ الإجراءات بذلك ضد الارهابيين حزب الإصلاح وأغلاق هذا الحزب اللعين في ارض الجنوب شهيد بإذن الله يا ابن حبتور".

واختطفت مليشيا الإخوان، يسلم حبتور، وعلي محسن الجعب باعوضة، أمس الأحد، في جول الريدة، عاصمة مديرية ميفعة، واقتادتهما إلى أحد سجونها السرية.

وتعرض حبتور، بحسب مصادر محلية مطلعة، لمختلف صنوف وأساليب التعذيب الوحشي، بعد نفيه في التحقيقات انتسابه لقوات النخبة الشبوانية، ما دفع مليشيا بن عديو وعبدربه لعكب، إلى تعذيبه حتى فارق الحياة.