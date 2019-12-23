السبت المقبل.. موعد مع 5 من نجوم الفن وفرقة الفلكلور اليمني في ليلة اليمن السعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يشارك عدد من نجوم الطرب فى اليمن منهم فؤاد عبد الواحد، أحمد فتحي، وليد الجيلاني، عوض بن ساحب، حسين محب، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، على مسرحية أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهمى بالمملكة العربية السعودية.



من ناحية أخرى فؤاد عبد الواحد يستعد حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه المقبل الثاني في مسيرته الغنائية، حيث يقوم بإنهاء مجموعة من الأغنيات التي تعاون بها مع أهم شعراء وملحين الخليج العربي، وسط تفاؤل كبير في محتوياته الموسيقية والفنية.

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ويذكرأن فعاليات "موسم الرياض" بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهريناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

وهذه الليلة هي عبارة عن يوم مميز ستشهده الرياض السبت 28 ديسمبر 2019 ، بحفل غنائي كبير تحت عنوان "ليلة اليمن السعيد" ، وذلك احتفالا بالفن والثقافة اليمنية، على مسرح الفقيد أبوبكر سالم بلفقية، يحييها نخبة من ألمع النجوم اليمينين، وبمشاركة فرقة الفلكلور اليمنية .

وهذه المناسبة تاتي ضمن حفلات موسم الرياض ، برعاية الهيئة العامة للترفيه ، ومن تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، الشركة الرائدة في إقامة وتنظيم الحفلات الغنائية في الوطن العربي .