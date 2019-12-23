وصول باخرة إماراتية تحمل آلاف الأطنان من الديزل إلى المكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

وصلت الى ميناء المكلا مساء اليوم، الباخرة النفطية ( السمحه ) حاملة على متنها (7351 طن متري) من مادة الديزل، مقدمة من دولة ‎الإمارات العربية المتحدة كدفعة خامسة دعما لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت.



وخلال الاستقبال، أكد فايز علي القرزي ممثل عن شركة النفط فرع ساحل حضرموت، على أن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات والتي تعد الخامسة ستحل مشكلة الانقطاعات للتيار الذي يشكل الوقود أهم اسبابها، متقدما بالشكر والتقدير لدولة الإمارات وهلالها الاحمر على وقوفهم مع أبناء حضرموت في هذه المرحلة وكافة المراحل السابقة.

وأشاد المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس عبدالله حمران، بالدعم الإماراتي المتواصل لكهرباء ساحل حضرموت للتخفيف عن كاهل المواطنين اليمنيين، خاصة ما يمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي كانت تعاني تدهورا وانقطاعات مستمرة بسبب نقص المشتقات النفطية.

وأشار ” حمران” إلى ان عدد محطات الكهرباء المستفيدة من المنحة الاماراتية تبلغ ١٣ محطة بساحل حضرموت تعمل بمادتي الديزل والمازوت، و تبلغ الطاقة المنتجة حاليا للمحطات توليد الطاقة الكهربائية(٣٠٣ ميقا وات، فيما يصل اجمالي العجز في الصيف الى (١٥٠ ميقا وفي الشتاء ( ٣٠ ميقا وات)، ويبلغ عدد المشتركين والمستفيدين من خدمة التيار الكهربائي بساحل حضرموت عدد ( ١٢٥٩٣٩)، مابين منزلي وتجاري.

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وفي ختام كلمته، عبر عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.

وبدورة أكد السيد حميد الشامسي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، أن هذه الباخرة هي الخامسة على التوالي تحمل على متنها (7351 طن متري) من المشتقات النفطية، وذلك لدعم كهرباء حضرموت، لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي على المواطنين، موضحاً بأن هذه المكرمة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مقدماً جزيل الشكر للسلطة المحلية في محافظة حضرموت على تعاونهم وتسهيل وصول هذه الباخرة إلى رصيف الميناء.

يذكر ان اجمالي المنح المقدمة من دولة الإمارات من المشتقات النفطية المقدمة لدعم القطاع الكهربائي بساحل حضرموت الى اليوم بلغت (46551 طن متري ).