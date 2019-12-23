كفاين يناقش تعزيز العمل لتطوير القطاع السمكي بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا ناقش لقاء جمع وزير الثروة السمكية فهد كفاين، ورؤساء ومدراء المنظمات والمؤسسات الأهلية والإنسانية الداعمة للقطاع السمكي بمحافظة حضرموت، تعزيز العمل المشترك بين الوزارة وتلك المؤسسات بما يخدم القطاع السمكي ويعمل على تحسين أوضاع الصيادين.

Advertisements واكد كفاين على اهمية تطوير مجالات الدعم وتدخل الجهات الداعمة إلى جانب الدولة في عملية التعافي والإعمار وتأهيل المنشئات السمكية وبما ينعكس إيجابا على الحالة المعيشية للصيادين وتوفير المشاريع المدرة للدخل. وأشار إلى أهمية برنامج الدعم والتدخل الواسع الذي ينفذه مركز الملك سلمان والذي يستهدف تقديم قوارب محسنة وتأهيل مراكز الانزال السمكي وساحات الحراج وتطوير مصنع الغويزي إضافة إلى دعم المرأة الساحلية من خلال توفير المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتدريبها على المهارات اللازمة لذلك. كما اكد كفاين على دور البرنامج السعودي للإعمار الذي يقوم برنامج توفير قوارب ومحركات للصيادين في مختلف المحافظات.. مشيرا إلى ذلك الدعم وتأثيره الايجابي على معيشة الصيادين والمجتمعات الساحلية عامة.

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