توزيع الدفعة الثانية من حقائب النظافة على الأسر في مديرية العبر بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون وزعت جمعية رعاية الأسرة الدفعة الثانية من حقائب النظافة والبالغ عددها 300 حقيبة على حالات الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية الحاد او المتوسط بمديرية العبر بمحافظة حضرموت وذلك ضمن مشروع التدخلات المتكاملة في الصحة والمياه والاصحاح البيئي بالمديرية الذي تنفذه الجمعية برعاية من السلطة المحلية بمديرية العبر وبتمويل من صندوق التمويل الإنساني لليمن (YHF) .

Advertisements وأستهدف التوزيع أربع مراكز بالمديرية " المركز الصحي بالعبر والوحدة الصحية بالوهد ومركز الوديعة ومنطقة القائمة " . وأوضح مسئول المتابعة والتقييم بجمعية رعاية الاسرة صادق منيف أن الجمعية قامت في شهر سبتمبر الماضي بتوزيع الدفعة الأولى .. مشيراً إلى أن توزيع هذه الدفعة الجديدة يأتي إستكمالاً لتدخلات الجمعية عبر عدد من الأنشطة والمشاريع ستستمر حتى أبريل 2020 م .

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