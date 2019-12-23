اختتام دورتين في أسس ومبادئ التمريض بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون اختتمت اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، فعاليات دورتين تدريبيتين في مجال أسس ومبادئ التمريض نظمهما معهد همة للتدريب والاستشارات بسيئون بالتعاون مع مؤسسة الوسط للتنمية.

Advertisements وتلقت ٤٣ متدربة من مختلف مناطق وادي حضرموت خلال أيام الدورتين مجموعة من المعلومات والمعارف في مجالات أسس التمريض ومبادئ المجارحة والاسعافات الأولية والعناية بالمريض وصحة الام والحامل والصحة المدرسية الى جانب النزولات التطبيقية والزيارات الميدانية.

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