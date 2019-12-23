شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : وزير الخارجية يكشف موعد عودة الرئيس هادي الى العاصمة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون : يصفون قيادي من العيار الثقيل وشيخ قبلي يتمرد على الحوثيين ويحشد أتباعه للمواجهة (أسماء وتفاصيل حصرية) شاهد : اخيرا اليمن تنجح بزراعة أغلا ثمرة في العالم والتي تدر للخزينة مليارات الدولارات. قطع الشك باليقين .. سفير الحوثيين المزعوم يورطهم ويعترف اعتراف رسمي بدعم عسكري إيراني اندلاع صراع وخلافات كبيرة تعصف بين قيادات الحوثي في الضالع وتصفية قيادي بارز (أسماء تفاصيل)

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