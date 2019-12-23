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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الرئيس التركي اردوغان يوجه اهانة بالغة للملك سلمان وولي عهده ويوجه اتهام خطير للقضاء السعودي بعد تبرئة القحطاني واحمد عسيري 5 من قتل خاشقجي

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