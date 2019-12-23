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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل...الاعلان رسميا عن مصرع حبتور في كمين غادر..وصدور بيان عاجل يوضح اسباب الوفاة والمكان الذي وقعت فيه الجريمة



تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة بخصوص وفاة الشاب يسلم حبتور داخل احد سجونها بمديرية جول الريدة بمحافظة شبوة . واشارت قيادة قوات الأمن الخاصة في تعقيبها أنها وعقب عمليات تحريات واسعة النطاق لتعقب قتلة مدير امن الروضة مجاهد صبيح باعوضة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بتورط خلية نفذت عملية الاغتيال بينها جنود سابقين في النخبة بالاضافة إلى الشاب يسلم سعيد حبتور. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو..الرئيس التركي اردوغان يوجه اهانة بالغة الملك سلمان وولي عهده ويوجه اتهام خطير للقضاء السعودي بعد تبرئة القحطاني واحمد عسيري 5 من قتل خاشقجي وردنا قبل قليل...الاعلان رسميا عن مصرع حبتور في كمين غادر..وصدور بيان عاجل يوضح اسباب الوفاة والمكان الذي وقعت فيه الجريمة عاجل وفي غاية الخطورة:بعد تبرئة القحطاني من قتل خاشقجي..شاهد ردة فعل الحسناء "هند القحطاني" وكيف صعقت السعوديين واستفزتهم بهذا الفيديو الفاضح ( فيديو ) ورد للتو..وزير الدفاع المقدشي يثير جنون ولي عهد ابو ظبي ويطلق لقب مضحك ومهين وجارح للامارات ( لن تصدق بماذا وصف المقدشي دولة الامارات ) عاجل..نائب الرئيس يباغت الجميع ويسافر بصورة عاجلة الى هذه الدولة للعلاج ومفاجئة غير سارة كانت بانتظاره في المستشفى اصابت الجميع بالرعب ( صورة ) وردنا الان ..."صدام حسين" يتسبب في حرمان اللاعبين اليمنيين من المشاركة في البطولة العربية، وصدمة كبيرة لابنته الكبيرة رغد وتعتذر لليمنيين عاجل..صحيفة بريطانية تباغت العمانيين وتقطع الشك باليقين عن وفاة السلطان قابوس سريريا وتكشف وصيته السرية عن الشخصية التي ستخلفه في الحكم ( تفاصيل طارئة ) Advertisements مغترب ينتقم شر انتقام من منحرف وشاذ جنسيا اراد ان يجبره على ممارسة الفعل المحرم شرعا ..شاهد ماذا فعل به وكم دفع للمهرب لتهريبه الى سلطنة عمان عاجل ..السعودية تسدل الستار على قضية مقتل خاشقجي وتعدم 5 اشخاص وهذا هو مصير احمد عسيري والقحطاني والقنصل السعودي في تركيا وردنا الان..تحذير للمغتربين اليمنيين وأفراد عائلاتهم في السعودية وكل دول الخليج بعدم مغادرة منازلهم يوم الخميس القادم والبقاء فيها مهما كانت الظروف( صورة مخيفة ) خطير للغاية..الهاشمي يستفرد عضلاته ويدخل في معركة شرسة مع شرطي أمريكي ورغم تفوق الهاشمي في المعركة المخيفة الا ان النهاية كانت كارثية وقاتلة كيد النساء لا حدود له ..لن تصدق ماذا فعلت هذه المرأة من اجل التجسس على زوجها..وعندما اكتشف الامر كانت النتائج كارثية على الزوجة ( شاهد ماحدث ) بشرى سارة لليمنيين..شجرة سحرية لا توجد الا في محافظة يمنية واحدة فقط ..ستزيد رغبتك الجنسية وتجعلك فحل كالثور وتمنحك الكيف والنشوة ( صورة للشجرة السحرية ) ورد للتو..صحيفة الجارديان البريطانية تعلن صباح اليوم الاثنين 23 ديمسبر 2019 عن خليفة السلطان قابوس بعد وفاته سريريا.. والاحزان تعم المدن العمانية وقالت قيادة قوات الأمن الخاصة ان حبتور تم تعقبه خلال تجهيزه واخرين لكمين مسلح يستهدف احدى الشخصيات الهامة نافية ان يكون قد اعتقل باحد النقاط القوات القوات الخاصة . موضحة ان ذلك تم عقب عملية تعقب ومراقبة ورصد حيث تم نقله إلى احد مراكز الاعتقال والتحقيق معه بخصوص واقعة اغتيال مدير امن الروضة ومرافقيه قبل حوالي شهر حيث تم الاعتراف خلال التحقيق بتنفيذ عملية الاغتيال السابقة. واشارت القيادة إلى ان حبتور قام وعلى مايبدو قام بتناول ادوية مهدئة كانت بحوزته حيث اصيب بتشنجات مفاجئة نقل على اثرها إلى المستشفى حيث توفي هناك نافية تعرضه لاي عملية تعذيب. واوضحت قيادة القوات الخاصة إلى أنها مارست دورها القانوني في تعقب قتلة مدير امن الروضة العميد مجاهد صبيح باعوضه ورفاقه وان لديها الاعترافات الخاصة باغتيال مدير امن الروضة. واشارت في تعقيبها إلى ان حبتور كان كنز معلومات كبير بخصوص تحرك الجماعات المسلحة في شبوة واحد ابرز داعميها .

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