شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..نائب الرئيس يباغت الجميع ويسافر بصورة عاجلة الى هذه الدولة للعلاج ومفاجئة غير سارة كانت بانتظاره في المستشفى اصابت الجميع بالرعب ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..نائب الرئيس يباغت الجميع ويسافر بصورة عاجلة الى هذه الدولة للعلاج ومفاجئة غير سارة كانت بانتظاره في المستشفى اصابت الجميع بالرعب ( صورة )

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