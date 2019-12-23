شاهد.. قبلة تلقاها محمد بن سلمان تثير ضجة على مواقع التواصل .. (صورة صادمة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة من الجدل أثارتها، لقطة عفوية بين وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبد الله بن بندر، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على متن طائرة “هليكوبتر” .

وأحدث اللقطة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شارك المصور السعودي، بندر الجلعود، الصور الحديثة لولي العهد السعودي والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني على متن طائرة.

وظهر وزير الحرس الوطني في إحدى الصور وهو يقبل يد الأمير محمد بن سلمان، في لقطة أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من مستخدمي موقع “تويتر” عن إعجابهم بالتصرف العفوي من الأمير عبد الله بن بندر، وتمنوا لهما دوام الصحة، فيما كتب مغرد سعودي لولي العهد السعودي: “القيادة لك في الأرض والجو”.

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