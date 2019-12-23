تسليم مركز الاطراف الاصطناعية بمأرب للمشغل الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

جرى اليوم في هيئة مستشفى مأرب العام عملية استلام والتسليم لتشغيل مركز الاطراف الاصطناعية بين منظمة اطباء عبر القارات التركية المشغل السابق والجمعية الدولية لرعاية ضحيا الحروب والكوارث السورية بناء على اتفاق التمويل الموقع بين مركز سلمان للاغاثة والجمعية الدولية مؤخرا.



وجرت عملية الاستلام والتسليم بحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي، وممثل مكتب مركز الملك سلمان بالمحافظة خديجة النجار.

واشاد الوكيل مفتاح بالدور الانساني لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في محافظة مأرب ودعمه في مختلف المجالات خاصة في الجانب الصحي حيث يأتي انشاء مركز الاطراف الاصطناعية وتشغيله وتدريب الكوادر اليمنية من ابرز عناوين الدعم.

ولفت الى ان مركز الاطراف بمأرب الذي بدأ العمل قبل ثلاث سنوات، خفف معاناة كثير من الناس الذين فقدوا اطرافهم بسبب الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات والالغام التي زرعتها بشكل كثيف وعشوائي في المناطق التي تم تحريرها وتستهدف المدنيين الابرياء.

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وكان ممثل منظمة اطباء عبر القارات قد قدم نبذة مختصرة عن ما انجزته خلال السنوات الثلاث في تأسيس وتشغيل المركز حيث تم صناعة وتركيب 1060 طرفا صناعيا علويا وسفليا لمبتوري الاطراف الى جانب تعديل 500 طرف صناعي اخر تم صناعته وتركيبه في دول اخرى لحالات تم تسفيرها للخارج، الى جانب تدريب وتأهيل ستة متدربين فنيا من اليمنيين بينهم امراة الى جانب تدريب ستة اخرين في المجال الاداري وترتيب العمل في مركز الاطراف الاصطناعية.

من جانبه اشار ممثل الجمعية الدولية الى ان الجمعية ستعمل على توسعة مركز الاطراف وتطويره لصناعة اطراف ذكية الى جانب رفع الكوادر المدربة من 12 شخصا الى 35 شخصا.

يشار الى ان اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها مركز الملك سلمان للاغاثة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب في 12 ديسمبر الجاري في الرياض، تضمنت تهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون و44 الفا و543 دولارا أمريكيًا، يستفيد منها 2,197 فردًا.

حيث سيجري بموجب الاتفاقية تصنيع وتركيب 729 طرفًا صناعيًا بجودة عالية، وإعادة تأهيل بدني ل 1,300 مصاب، وتوطين الخدمة لـ 73 شابًا يمنيًا من الكوادر الصحية للعمل بمركز الأطراف الصناعية، وتقديم برامج تدريبية متنوعة لعدد 95 من الكوادر اليمنية الشابة في مجالات صناعة وتركيب الأطراف الصناعية والتأهيل البدني والدعم النفسي في محافظتي مأرب وتعز.