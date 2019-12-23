نيران حوثية مكثفة صوب مواقع المشتركة جنوب الجاح بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً سلسلة خروقاتها بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة، في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة من يومنا هذا الإثنين.
وأضاف المصدر أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاوزر صوب مواقع القوات المشتركة جنوب الجاح ، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 منذ ساعات الصباح وحتى المساء.
وأشار المصدر، إلى أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على المواقع، ومنها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.
ورفعت المليشيات الحوثية من وتيرة خروقاتها في منطقة الجاح، بالتزامن مع خروقات وانتهاكات مماثلة طالت مديريات حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومناطق أخرى ، في إطار تصعيدها الواسع على مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة.
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