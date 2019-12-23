فتح: المنظمات الأممية والدولية شريك أساسي في العملية الإنسانية باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان المنظمات الأممية والدولية الاغاثية العاملة في بلادنا شريك أساسي في عملية العملية الإنسانية والتنموية .. مشيداً بجهودها في دعم العملية الاغاثية في بلادنا وجهودها في إيصال المساعدات الى كافة المحافظات.



وأوضح فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية تقضي بتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية والإقليمية العاملة في بلادنا.. لافتاً الى الحكومة تولي كافة جهود المنظمات كل التقدير والاحترام.

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وأشار فتح إلى أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ العوائق والعراقيل التي واجهت بعض المنظمات الأممية في محافظة الضالع .. موجهاً السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في محافظة الضالع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حل هذه العوائق وتسهيل عمل المنظمات الأممية والدولية وسرعة موافاة الحكومة بتقرير عاجل عن هذه العوائق والإجراءات المتخذة حيالها.

وأضاف فتح، ان الحكومة مستمرة في تقديم كل التسهيلات لكافة المنظمات الإنسانية وترحب بكافة جهودها في تحسين الوضع الإنساني .. مؤكداً أي عوائق قد تواجه عمل المنظمات هي احداث عارضة مرفوضة، ومدانة جملة وتفصيلاً من قبل الحكومة التي تساند كافة الجهود الدولية لتقديم خدمات إنسانية للشعب اليمني وان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة حيال أي عوائق واي عراقيل تواجهها المنظمات في المحافظات المحررة.

وأكد أن الحكومة لن تسمح مطلقاً لأي كائن من كان أن يقف عائقاً أمام منظمات تقوم بجهود إنسانية وتساند الحكومة في تقديم الدعم الاغاثي للشعب اليمني.

وادان فتح قيام المليشيات الانقلابية بمنع المنظمات الاغاثية من دخول تقديم الدعم الإنساني للسكان في محافظة الحديدة، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعمال وممارسة كافة الضغوطات على المليشيات لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالوصول الإنساني الى المستفيدين في محافظة الحديدة وكافة المناطق غير المحررة.