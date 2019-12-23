تدشين برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار للجالية اليمنية في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - اورانج اباد

بدأ بمدينة اورانج اباد الهندية اليوم برنامج التوعية بمخرجات الحوار الوطني الذي ينظمه مجلس الطلاب اليمنيين ومؤسسة لأجلك التنموية بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار ضمن برنامج توعية الجاليات.



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البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة ايام يتخلله العديد من جلسات التوعية في عدد من مواضيع وقضايا مخرجات الحوار الوطني الشامل، بحضور من أعضاء الجالية والطلاب اليمنيين في الهند، كما أنه يركز على الجوانب التفاعلية والنقاش مع المشاركين.

وكان البرنامج قد انطلق اليوم الإثنين في جلستي توعية حول التنمية المستدامة وأسس بناء الدولة في مخرجات الحوار في قاعة المؤتمرات بمركز الدكتور رفيق زكريا.

تضمنت الجلستان برنامجا تدريبيا للمشاركين حول التنمية المستدامة وبناء الدولة في مخرجات الحوار ومسودة الدستور ودور النخب الطلابية والاجتماعية في تنفيذها.