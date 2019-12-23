مصرع بن حبتور على ايدي مليشيا حزب الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة، عن مقتل شاب موالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية ان الشاب يسلم صالح سعيد بن حبتور قتل بعد يوم على اعتقاله من قبل قوات الاصلاح في مديرية عزان بالمحافظة.

بالمقابل قامت قوات المجلس الانتقالي في عدن بنقل جثة اسير تابع لحكومة المرتزقة من معسكر اللواء الخامس في الاطراف الشمالية لعدن إلى احد المستشفيات.

وبحسب ناشطين فأن الجثة تعود لشاب يدعى مازن أحمد سالم من ابناء منطقة بئر احمد ، حيث اسرته قوات الانتقالي قبل ايام.

وتظهر الصور المتداولة للقتيل اثار تعذيب بشعة على جسده وهو مكبل اليدين.