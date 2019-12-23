لقاء تشاوري في تعز يناقش خطط الاحتياجات الإنسانية الطارئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تعز

ناقش لقاء تشاوري بمحافظة تعز مسودة خطط الاحتياجات الانسانية الطارئة والمستدامة للعام 2020م .



وخلال الاجتماع الذي ضم 25 من ممثلي المنظمات المحلية والعربية والدولية العاملة في مجال التدخلات الإنسانية الطارئة والمستدامة..ثمن وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي جهود المنظمات في تخفيف معاناة السكان عبر تدخلاتها في عدد من القطاعات والجوانب الانسانية ولاغاثية، والطبية، والتي بلغت عام 2019 قرابة 15 مليون دولار، رغم ان المبلغ ضئيل ولا يفي الا بنسبة بسيطة من الاحتياجات.

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من جانبه استعرض مدير شرطة تعز العميد منصور الاكحلي الأوضاع الأمنية التي تعيشها المحافظة وخطط الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وضبط المطلوبين والمتهمين بالاضافة الى حماية و تأمين المؤسسات والمنظمات وتسهيل مهامها الإنسانية بالمحافظة.

الى ذلك أوضح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ان المحافظة بحاجة ماسة إلى تدخلات شركاء العمل الإنساني وترشيد هذه التدخلات من خلال وضع آليات وخطط لإدارة هذه الموارد المتمثلة بالمنح والمساعدات الخارجية.

وقال " لدينا خطط طموحة وواقعية وتلامس الاحتياجات للمديريات في مجالات صحية وتعليمية والاصحاح البيئي وبناء القدرات والمشاريع الصغيرة المستدامة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية و آثار الحرب".