محافظ شبوة يوجه برفد مستشفى عتق العام بأجهزة طبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 - شبوة وجه محافظ شبوة محمد بن عديو، بشراء أجهزة طبية حديثة لمستشفى عتق العام بتكلفة 100 ألف دولار.

Advertisements وشدد خلال زيارته للمستشفى ولقائه بإدارة المستشفى وكوادرها الطبية، على ضرورة حُسن اختيار الأجهزة التي تتمثل في أطباق خاصة بالجراحة العامة والأوعية الدموية وجراحة العظام والمفاصل وجراحة العيون والمناظير. كما وجه بإعداد دراسة هندسية لإضافة قسم للرقود بالمستشفى يتسع لعشرين سريراً. وأشار إلى وجود توجه لتزويد مختلف المستشفيات العامة في شبوة باحتياجاتها من التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة والتي ستمثل نقلة نوعية في خدماتها الطبية المقدمة للمواطنين.

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