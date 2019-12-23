محافظ سقطرى يوجه بسرعة معالجة أضرار العاصفة "بافان"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - سقطرى وجه محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، مكتب الأشغال العامة والطرق في سقطرى بسرعة معالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعاصفة الإعصارية "بافان"، والعمل على تصريف المياه المتراكمة في الشوارع وخاصة شارع 20.

جاء ذلك خلال إطلاع محافظ سقطرى ومعه مدير عام مكتب الأشغال في سقطرى عبدالسلام الجمحي، على أضرار المياه المتراكمة في الشوارع نتيجة الأمطار والعاصفة "بافان"، التي ضربت سقطرى، مؤخراً، وخلفت أضراراً كبيرة في الطرقات والممتلكات العامة والخاصة.

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