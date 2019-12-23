المليشيا تواصل مسلسل خروقاتها في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.



ويأتي هذا مواصلة لسلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية والشمالية للجبلية، مستخدمة مختلف أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية B10، نحو مواقع القوات المشتركة نهار اليوم الإثنين وبشكل متواصل.

وأردفت المصادر، أن المليشيات جددت استهداف مواقع القوات المشتركة مساء اليوم، حيث قامت عناصر تابعة للمليشيات بإطلاق نيران أسلحتها القناصة والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، وبسلاح معدل البيكا نحو المواقع بشكل مكثف.