تشييع جثمان قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد عيبان قعشه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

شيّع، اليوم الاثنين، جثمان قائد الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة العقيد عيبان قاسم قعشة، وثلاثة من مرافقيه، والذين استشهدوا أمس الأول، وهم يؤدون واجبهم الوطني في جبهة نهم شرقي صنعاء.



وجرت مراسم التشييع الرسمية للشهيد «عيبان» ومرافقيه، بعد الصلاة عليهم في جامع الشرطة العسكرية بمدينة مأرب، ومن ثم حملت جثامينهم الموشّحة بأعلام الجمهورية في موكب جنائزي مهيب إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء شرق مدينة مارب.

وكان في مقدمة موكب التشييع، رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، وعددًا من رؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية، وجموع غفيرة من رفقاء السلاح وأقارب الشهداء ومحبيهم.

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وخلال مراسم التشييع والدفن، ترحّم المشيّعون على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا في المعركة الوطنية المقدّسة ضد فلول المليشيات الحوثية الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن.. مؤكدين المضي قدماً على درب الشهيد البطل «عيبان» وعلى درب ومن سبقوه من شهداء المعركة الوطنية وقادتها حتى تحقيق الأهداف التي قدموا دمائهم رخيصة من أجلها.

من جانبه، أشاد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الخُبي، بمناقب الشهيد البطل عيبان قعشة، وتضحياته الجسيمة التي اجترحها في سبيل الدفاع عن الوطن وشرعيته الدستورية في مختلف الجبهات والميادين، إلى جانب رفاقه الشجعان الأحرار"..

لافتاً إلى أنه "كان مثالاً للضابط الشجاع المقدام المخلص لقسمه العسكري، الوفي لدينه ووطنه، والذي لم يتوان لحظة واحدة في الدفاع عن مبادئ ومكتسبات الثورة والجمهورية حتى لقي ربه شهيداً".