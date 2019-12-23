" نجيب سلمان" لــ "الخليج 365" يكشف أولى مهام المجلس الإنتقالي الجنوبي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، الدكتور نجيب سلمان عن دور المجلس الإنتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن.



وقال "سلمان" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن الفساد وحده جبهة شديدة التعقيد ضارب جذوره في مكون الدولة العميقة وهو موروث تتشبث به رموز السلطة لإطالة أمد الأزمة التي يختفي وراءها الفساد الاداري والمالي والاخلاقي.

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وكشف بأن المجلس الانتقالي عندما قبل بالمشاركة في الحكومة كان إحدى أولى مهامه هو مواجهة الفساد واساطينه في مؤسسات الدولة والمجتمع، وقد أطلق حملات محاربة الفساد ودعم المنظمات المعنية بهذه المهمة داخل المؤسسات وتمكينها من محاصرة الفساد كاداة شل الدولة ومن ثم تمكين المجتمع من تنقية مؤسساته من هذه الافة المميتة.

وأوضح أن الفساد ورموزه تجمع كل قواها لتعطيل تنفيذ اتفاقية الرياض لأنها تضع بخطواتها الإجرائية الفساد في الزاوية الضيقة وتكشف رموزه التي تصادر قرار الشرعية وتتماهى مع المشاريع المعطلة لمسار التطور السلمي في المنطقة .