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عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة ومستمرة على مواقع في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة ومستمرة على مواقع في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية، وشنت عمليات قصف واستهداف مستمر على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت ظهر اليوم الإثنين، مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 بشكل عنيف، على مواقع القوات المشتركة في الأطراف الغربية لمديرية حيس.

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 المصادر أشارت أن المليشيات عاودت القصف بقذائف مدفعية B10 نحو مواقع القوات في ذات المنطقة.

 

على صعيد متصل، أفادت مصادر عسكرية أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة، مستهدفة مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس، واستخدمت الأسلحة الرشاشة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

 

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من تصدي القوات المشتركة لهجوم نفذته المليشيات أمس الأول، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح وتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة تابعة للمليشيات الموالية لإيران.

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