"نجيب سلمان" يكشف لــ "الخليج 365" عن خطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، الدكتور نجيب سلمان عن



خطوات المجلس الإنتقالي الجنوبي.

Advertisements

وقال "سلمان" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أصبح واضحاً أن ماتسمى بالشرعية قد حيمت خيارها وقرارها بتعطيل تنفيذ اتفاقية الرياض وهي تناور بين القبول اللفظي والتعطيل الفعلي بتوزيع أداور عناصرها وقواها السياسية والعسكرية وبدعم خارجي والتحالف يدرك ذلك تماماً وتتضح الصورة اكثر فأكثر.

وأشار أن الإنتقالي برويته وحنكته وتأني خطواته الإجرائية يعمل مع التحالف كشريك لسد منافذ الهروب من تنفيذ الاتفاقية وهو مستعد لفرض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب واحد وبمساندة شعبية ودعم الشركاء في التحالف حتى لا تسمح بتعطيل مهمة تحرير المناطق الواقعة تحت السيطرة الحوثية الايرانية وتأمين المناطق المحرره الخطر.

وقال إن الانتقالي بكل مكوناته يضع الراعي والمشرف على التنفيذ أمام خروقات الشرعية للاتفاقية ويضع ايضا المجتمع الدولي في الصورة حول المسلك المعطل الذي تتبعه الشرعية، هكذا المجلس الانتقالي يخلي مسئوليته عن أي تبعات تنشأ بفعل هذا التعنت وتبرر له خياراته المتاحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض امنيا وعسكريا وسياسياً واقتصاديا واجتماعياً.