مصادر خاصة تكشف ل"اليمن العربي" عن مخرجات اجتماع طارئ لقيادة الإخوان بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، عن مخرجات اجتماع طارئ لقيادات حزب الإصلاح في تعز برئاسة مرشد الإخوان بتعز عبده فرحان سالم.



وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن أهم نقاط اجتماع قيادات الإخوان بتعز تمحورت حول كيفية منع محافظ تعز من العودة وممارسة العمل الإداري داخل المحافظة أو في التربة بالحجرية.

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كما تطرق الاجتماع لتكليف مدير الأمن منصور الأكحلي بتفتيت القوات الخاصة ويتكفل الحزب بالتخلص من العميد جميل عقلان قائد القوات الخاصة.

كما خرج الاجتماع بدراسة أسباب فشل تهريب قتلة مرافقي محافظ تعز وأسباب انكشاف المخطط، نشر ألف مجند من معسكر يفرس في مناطق تحيط بمدينة التربة بالحجرية، وتوزيع أسلحة لكل مربعات المدينة.

وشدد على ضرورة التخلص ممن اشتركوا بمخطط اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي وطمس أثر الجريمة، ومراقبة تحركات قيادات عسكرية من بينهم الشمساني وعبدالعزيز المجيدي.

كما جرى التخطيط لسحب كتائب وأفراد من اللواء 35 مدرع وتوزيعهم على بقية الألوية الخاضعة للحزب الإخواني، وإعداد خطة جديدة للهجوم على مواقع كتائب أبي العباس.