شكرا لقرائتكم خبر عن ‏عــــــاجل : النيابة العامة السعودية تصدر ‏أحكام بالقتل قصاصا على 5 متهمين في قضية جمال خاشقجي " تعرف عليهم " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النيابة العامة، اليوم، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، و”جزائية الرياض” قضت بقتل 5 قصاصاً وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً. جديد "الخليج 365" Advertisements

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