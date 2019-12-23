جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اكد الفلكي عدنان الشوافي استمرار الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة الصغرى حتى يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ .

وتوقع أن تشهد درجات الحرارة تحسناً بسيطاً من الاربعاء الى الجمعة .

وأشار في تصريحه لـ”الخليج 365” إلى أن الطقس في المناطق الساحلية لطيف جدًا، سواء في الصباح أو المساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي الشوافي: تحسن بسيط في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.