كسر زحفا للمرتزقة بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير كسرت قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بمحور عسير.

وأكد مصدر عسكري أن مرتزقة الجيش السعودي نفذوا محاولة تقدم على عدد من مواقع الجيش واللجان في الربوعة، موضحا أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من التصدي لهم وقتل وجرح أعدادا كبيرة من المرتزقة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار دون أن يحرزوا أي تقدم رغم خسائرهم الفادحة.

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