شكرا لمتابعة خبر عن أزمة تجتاح العاصمة صنعاء وصدامات بين المواطنين بعد قرار الحوثيين حظر الطبعة الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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