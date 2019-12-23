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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب ينتقم شر انتقام من منحرف وشاذ جنسيا اراد ان يجبره على ممارسة الفعل المحرم شرعا ..شاهد ماذا فعل به وكم دفع للمهرب لتهريبه الى سلطنة عمان

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