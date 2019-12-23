تعز: وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بالحمى الفيروسية في "شرعب السلام"

توفي ثلاث أشخاص، خلال اليومين الماضيين، جراء إصابتهم بالحمى الفيروسية بمديرية شرعب السلام شمال تعز.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت":، إن شاب وامرأة وطفلتها من أبناء قرية "الرجم" في عزلة بني سبأ بمديرية شرعب السلام توفوا بسبب إصابتهم بالحمى الفيروسية التي بدأت بالانتشار بشكل مخيف في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب بلال العزي توفي، السبت، بعد إسعافه إلى مستشفى بمنطقة الحرية بمديرية شرعب الرونة، فيما توفت طفلة أمس الأحد في منزلها وبعدها بساعات توفيت والدتها بعد إسعافها إلى مدينة إب.

وناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بسرعة التدخل لمواجهة جائحة الحمى التي بدأت بالانتشار في المنطقة.

يشار إلى أن منطقة بني سبأ التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ألف نسمة، لا يوجد فيها مرافق طبية سوى وحدة صحية تعمل بشكل محدود.



