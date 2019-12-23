بالصور.. لقاء تشاوري مع المنظمات العربية والأجنبية العاملة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عُقد،اليوم الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩م، بمحافظة تعز ، برعاية معالي الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ محافظة تعز، الاستاذ نبيل شمسان، اللقاء التشاوري التنسيقي للمنظمات العربية والاجنبية العاملة في محافظة تعز ، والذي نظمه مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.



وخلال اللقاء أكد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي ، على أهمية اللقاء ،والذي سيناقش مسودة خطة الاحتياجات الانسانية الطارئة والمستدامة للعام 2020م بالمحافظة ؛ مثمناً جهود المنظمات المحلية والأجنبية في تخفيف معاناة السكان، عبر تدخلاتها في عدد من القطاعات والجوانب الانسانية والاغاثية، والطبية.

حيث بلغت نسبة هذه التدخلات في العام 2019م قرابة 15 مليون دولار، وهي مبالغ ضئيلة جداً ولا تفي إلا بنسبة بسيطة جدا من الإحتياجات.

من جانبه استعرض مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الاكحلي، في ورقته بعنوان "الوضع الأمني في المحافظة وعمل المنظمات "الأوضاع الأمنية التي تعيشها المحافظة وخطط الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والإستقرار، ومكافحة الجريمة وضبط المطلوبين والمتهمين ، بالإضافة إلى حماية و تأمين المؤسسات والمنظمات وتسهيل مهامها الإنسانية بالمحافظة، وإيجاد آليات تواصل وتنسيق مع المنظمات لتسهيل عملها وتأمين مقراتها.

إلى ذلك أوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي" الاستاذ نبيل جامل "إن المحافظة بحاجة ماسة إلى تدخلات شركاء العمل الإنساني وترشيد هذه التدخلات من خلال وضع آليات وخطط لإدارة هذه الموارد المتمثلة بالمنح والمساعدات الخارجية ، مضيفاً بأننا لدينا خطط طموحة وواقعية وتلامس الإحتياجات للمديريات في مجالات صحية وتعليمية وجانب الإصحاح البيئي ،وبناء القدرات والمشاريع الصغيرة المستدامة، للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية وآثار الحرب.

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واشار جامل إلى ضرورة الإنتقال من العمل الطاري إلى المستدام، والذي يمثل الهدف الأول لخطة الإحتياجات الإنسانية للمحافظة للعام 2020م ، مضيفاً ان اللقاء ياتي برعاية الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، وباإشراف مباشر من الاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة.

ودعا نبيل جامل، الي تطوير آليات التنسيق والتدخلات عبر السلطة المحلية، والمديريات ،وعبر مكتب التخطيط، واللجنة الفرعية للاغاثة، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل للمنظمات المحلية.

وفي نهاية اللقاء تم عقد ورشة نقاشية لمدة 120 دقيقة ، تم خلالها إستعراض مسودة خطة الإحتياجات الإنسانية الطارئة والمستدامة للمحافظة للعام 2021-2020م

مع ممثلي المنظمات ومدراء عموم القطاعات ومدراء عموم المديريات وابداء الملاحظات عليها.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن،اللواء الركن عبد الكريم الصبري، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد عبده البحيري، وعدد من مدراء العموم ومدراء المديريات بالمحافظة، وممثلين عن المنظمات المحلية والدولية.