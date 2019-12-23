بالتفاصيل.. مصرع مسؤول جناح إمداد جبهات المليشيات بالضالع وكشف آخر أحداث المعارك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

شهدت جبهات محافظة الضالع الواقعة على الجهتين الشمالية والغربية للمدينة هدوءا حذرا خيم على الموقف العسكري في العديد من النقاط المحورية الواقعة ضمن مناطق المواجهات العسكرية بين القوات الجنوبية وعناصر مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران.



وأوضح مصدر قيادي جنوبي حصوله على معلومات ميدانية تشير الى مصرع المدعو "أبو طلحة الصنعاني" مسؤول إمداد جبهات المليشيات الحوثية بالضالع في ظروف غامضة في بلدة بيت الشرجي بمديرية قعطبة.

و أكد المصدر بأنه سينشر التفاصيل الكاملة للعملية التي تتحفظ عنها المليشيات في وقت لاحق حسب إحاطة المصدر.

و يأتي مصرع القيادي الحوثي "أبو طلحة الصنعاني" بعد ساعات من عقد المليشيات الحوثية اجتماعا لمشرفي جبهات بتار و الجب و الفاخر في مجمع الزقماء ببلدة حجر غربي محافظة الضالع.

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وفي تفاصيل و أحداث المعارك يسود الهدوء جبهات كل من : الأزارق، بتار، باب غلق، الفاخر، مع اقتصار حدة المواجهات العسكرية باشتباكات متقطعة في عدد من الجبهات.

و تعليقا على الأحداث المتسارعة بجبهات الضالع قال قائد جبهة "الأزارق" قائد اللواء "الخامس" مقاومة جنوبية العقيد "محمود البتول"، بان صمود أبطال القوات الجنوبية في جبهات الضالع كان كفيلا بإرباك حسابات مليشيات الحوثي و حال دون تحقيق أهدافها في المعركة.

وأوضح العقيد "محمود البتول" ان العمليات النوعية التي تشنها وحدات الدروع و فرق القناصة التابعة للقوات الجنوبية صوب الأهداف الحوثية كان كفيلا بإفشال المحاولات الحوثية المستميتة و المستمرة لاستعادة ما خسرته في معركة 8 أكتوبر الماضي.

و أكد قائد جبهة "الأزارق" قائد اللواء "الخامس" مقاومة في حديثه جهوزية القوات الجنوبية للتصدي لمليشيات الحوثي و استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف الإستراتيجة الكاملة لمعركة "صمود الجبال" بالضالع.

يجدر بالذكر ان المليشيات الحوثية المدعومة من إيران دفعت خلال الأيام القليلة الماضية بتعزيزات كبيرة إلى جبهات شمال وغربي الضالع في الوقت الذي تعصف فيه الخلافات بين أجنحة المليشيات القيادية بعد فشلها الذريع في استعادة السيطرة على المواقع التي طردت منها في معركة الثامن من أكتوبر الماضي.