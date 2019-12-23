شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للقطاعات المدنية عبر شركة البسيري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة البسيري للصرافة عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للقطاعات المدنية التي تستلم من خلالها. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت الشركة أن عملية صرف المرتبات تجري حاليا في كافة فروعها. ودعت كافة العاملين في القطاعات المدنية التي تصرف لهم المرتبات عبر شركة البسيري إلى زيارة فروعها لاستلام مرتباتهم.

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