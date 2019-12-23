انتقالي الزبيدي يعلن فشل الانفصال في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



اعترف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بصعوبة اعلان الانفصال وتأسيس دولة جنوبية مستقلة في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال كلمة القاها الزبيدي في لقاء مع قيادات من المجلس الانتقالي، حيث قال ان الكثير من العقبات تحول دون السيطرة على الأرض وادارة الموارد واعلان دولة مستقلة.

وربط الزبيدي مسألة العقبات بضعف الايرادات في عدن وبقاء منابع النفط تحت سيطرة قوات أخرى في اشارة الى حزب الاصلاح المسيطر على محافظات شبوة وحضرموت.

واكد ان الامارات هي من يدفع رواتب قوات الحزام والقوات الاخرى بما في ذلك تغذية هذه القوات .

وقال الزبيدي ان جميع ايرادات مدينة عدن لن تكفي حتى لشراء ديزل خاص بمحطات الكهرباء.