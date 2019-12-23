وزارة الشباب والرياضة بشبوة يناقش أوضاع وأنشطة المكتب بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 - شبوة ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة شبوة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، الدكتور منير لمع أوضاع وأنشطة مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ودوره المنشود في خدمة الحركة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

Advertisements وتطرق اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي إلى مناقشة أوضاع الأندية الرياضية بالمحافظة واحتياجاتها الملحة والضرورية من مشروعات البنى التحتية والأساسية ووسائل المواصلات لها وقضايا وهموم وتطلعات لاعبيها في إتاحة فرص التأهيل لهم .

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