شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة رش لمكافحة نواقل الأمراض بمخيم الخانق للنازحين في حريب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات دشن، اليوم الاثنين، بمخيم الخانق للنازحين بمديرية حريب نهم محافظة صنعاء حملة مكافحة نواقل الأمراض بالرش الضبابي ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفذه مؤسسة طيبة للتنمية.

وتستهدف حملة الرش التي تستمر شهر المسطحات المائية والبرك والأحراش وأماكن تجمع البعوض حيث تأتي كاستجابة طارئة لنداءات واستغاثة الأهالي و تقارير العيادات الطبية المتنقلة المتواجدة في المخيم بوجود بعض الامراض المنتقلة عبر البعوض.

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