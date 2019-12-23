محافظ لحج يناقش  مع منظمة زوا استعدادات تنفيذ مشاريع خدمية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الخليج 365 - لحج

ناقش محافظ لحج أحمد تركي، خلال لقائه، اليوم، مع وفد منظمة زوا الدولية الهولندية برئاسة مدير البرامج بالمنظمة بيتر مك كاني، استعدادات المنظمة لتنفيذ العديد من المشاريع المندرجة ضمن خططها للعام القادم 202م.



واستعرض محافظ لحج، أبرز احتياجات ومتطلبات المواطنين في لحج من المشاريع الطارئة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والعون الغذائي .. مشيداً بتدخلات المنظمة الإيجابية وآخرها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مياه الشرب النقية لسكان منطقة الرجاع بمديرية طور الباحة في لحج بتكلفة 100 ألف دولار أمريكي.

Advertisements

من جانبه تطرق مدير البرامج بمنظمة زوا، إلى المشاريع المنفذة في لحج .. لافتاً إلى أخذ احتياجات ومتطلبات لحج من المشاريع الخدمية بعين الاعتبار.

وعلى صعيد منفصل، أكد محافظ لحج أحمد تركي، اهتمام قيادة السلطة المحلية في لحج بالموروث الحضاري التاريخي الأثري والفني في لحج، والسعي لصيانة القصور السلطانية لإعادة مكانتها ورونقها.

وشدد خلال لقائه بعدد من المواطنين القاطنين في القصور السلطانية، على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل الحفاظ على التراث الأثري والتاريخي بما فيها القصور.