إعلامي جنوبي يكشف أسباب عدم تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال أمجد يسلم صبيح، الإعلامي الجنوبي أن عدم تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع بعد أكثر من أربعين يوم يعود سبب ذلك إلى تعنت أطراف منتمية إلى مايسمى بحكومة الشرعية، هذه الأطراف تسعى لاطاله زمن الحرب لتحقيق مكاسب مادية كبيرة تصل إلى المليارات من الدولارات عبر نهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء و المتاجرة بالسلاح المقدم من التحالف العربي.



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وأكد صبيح لـ"الخليج 365"، أن هذه الأطراف تعرف ان تنفيذ اتفاق الرياض يعني غلق باب المكاسب المادية والمالية والهبات التي تحصل عليها من دول معادية للتحالف العربي..

وأضاف الإعلامي الجنوبي، أن تأثير تأخير اتفاق الرياض المزيد من المعاناة للمواطنين في كل المحافظات المحررة.. استقوى ميليشيات الحوثي وفتح جبهات قتال جديدة خاصة في محافظة الضالع الجنوبية والساحل الغربي لانشغال الشرعية بشن حرب على المحافظات الجنوبية خاصة شبوة لتحقيق مكاسب على الأرض وزيادة رقعة السيطرة التي لا تمتلك منها سواء أجزاء من محافظة مأرب والجزء الأكبر يسيطر علية المجلس الانتقالي الجنوبي…

وبين صبيح،أن الوضع يحتاج لعمل عسكري ضد كل من يعرقل التنفيد وبالفعل بداء التحالف العربي بتنفيذ بعض الأعمال العسكرية ضد ميليشيات الاخوان المسلمين (الإصلاح) التي حاولت التقدم في ابين وفي محافظة شبوة الجنوبية بعد اعتراضها لموكب قيادة التحالف وقوات من النخبة الشبوانية