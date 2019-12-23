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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس دائرة الصحة بالإنتقالي: الشرعية تماطل في تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الشرعية تماطل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي نصر ونؤكد على الالتزام في تنفيذ الاتفاق وانها الحرب ويعيش الشعبين الجنوبي وايضا الشعب اليمني الشقيق بسلام.
وأكد الشبحي ، أن مظاهر عدم الإلتزام باتفاق الرياض هو التاخير في تنفيذ البنود وعدم صرف الرواتب للجيش وايضا عدم تعيين .محافظين وامنيين والفترة المحدده لذلك انتهت. وايضا الهجوم المتكرر على الجنوب في المناطق الجنوبية الشرقيه ومنها محافظة شبوه.
وأضاف رئيس دائرة الصحة والبيئة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن على الدول الموقعة للإتفاق إلزام الشرعية بتنفيذ بنوده، مبيمنًا أنه سيقوم المجلس الإنتقالي بالعدوة للشارع الجنوبي في حال عدم التنفيذ وهو يتخذ منه قوته.
جدير بالذكر، أن المجلس ألإنتقالي الجنوبي وقع مع الشرعية إتفاق الرياض في العاصمة السعودية الرياض برعاية دول التحالف العربي، والذي وضع جدول زمني لخروج القوات الشمالية من الجنوب إلى الجبهات لمقاتلة الحوثيين، وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب.
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